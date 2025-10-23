２２日、表彰式に臨む（左から）銀メダルの張博恒、金メダルの橋本大輝、銅メダルのノー・ザイフェルト（スイス）。（ジャカルタ＝新華社記者／白雪飛）【新華社ジャカルタ10月23日】体操の世界選手権は22日、インドネシアのジャカルタで男子個人総合決勝が行われ、日本の橋本大輝が金メダルに輝いた。中国の張博恒（ちょう・はくこう）は銀メダルを獲得した。２２日、鉄棒の演技を終えた橋本大輝。（ジャカルタ＝新華社記者／白