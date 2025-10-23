きょう（23日）、都内では初めてとなる大規模な水素製造能力をもった施設が稼働を開始しました。小池百合子 都知事「脱炭素とエネルギーの安定確保を両立する都市モデルを作っていく、その切り札となるのがグリーン水素でございます」きょう、開所式が行われ、稼働が始まったのは東京都がおよそ24億円をかけて建設した「京浜島グリーン水素製造所」です。東京都によりますと、大規模な水素製造能力をもった施設としては都内で