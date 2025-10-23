福岡県警捜査1課の幹部が女性を盗撮した疑いで書類送検されました。県の迷惑行為防止条例違反の疑いで書類送検されたのは、福岡県警捜査1課の検視官室長を務める51歳の男性警視です。男性警視は今年6月、福岡市地下鉄で、女性の太ももをスマートフォンで撮影した疑いがもたれています。男性警視のスマホからは女性の下半身などを撮影した動画や静止画がおよそ4000点確認されていて、3年前から2000人以上の女性を盗撮したとみられて