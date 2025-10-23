立憲民主党の野田代表は23日、党の会合で挨拶し、ガソリン税の暫定税率廃止について、年内実施を求めていく姿勢を強調した。自民党は22日、立憲に対し、ガソリン税の暫定税率廃止について、来年2月1日施行とする一方、当面は段階的な補助金の引き上げで対応する案を提案した。野田氏は会合で、「与党はガソリンの補助金を増額することによって、事実上の廃止と解釈して、2月実施という話が出てきている」と述べた。一方で、「高市