アメリカのトランプ大統領は、ロシア・プーチン大統領との首脳会談を中止したうえで、ロシアに新たな制裁を科すと表明しました。アメリカトランプ大統領「プーチン大統領との会談はキャンセルした。正しくないと感じた。目指す場所に到達できないと感じた」トランプ氏は22日、これまでのプーチン氏との会談について、「話をするたびに良い対話ができるが結局は何の進展もない」と不満を示しました。そのうえで「ウクライナ和平へ