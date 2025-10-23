情報アプリ「本コレ」の発表記者会見であいさつする三省堂書店の亀井崇雄社長＝23日午後、東京都千代田区全国の書店約1500店舗が参加する本の総合情報アプリ「本コレ」のサービスが始まり、三省堂書店（東京）の亀井崇雄社長が23日、東京都内で記者会見した。出版不況の中、書店の垣根を越えて連携する意義を強調し「知恵を出し合い、何とかこの難局を乗り越えるきっかけに」と期待を寄せた。アプリは、TSUTAYA（ツタヤ）など