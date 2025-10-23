ドイツではハロウィーンを控え、カボチャを用いたアートが盛り上がりを見せています。古代エジプトの女王クレオパトラを模した像や、海外の人気アニメのキャラクターたち。これらはカボチャおよそ500種類、10万個以上が使われて、表現されています。ドイツ東部ブランデンブルク州の農場で行われているこの展示、今年で22回目を迎え、毎年、異なるテーマを掲げて開催されます。今年は「女性の力強さ」を表現した15の像が会場を彩り