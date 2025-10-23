はやくも迎春準備です。美波町の四国霊場23番札所・薬王寺では、2026年の初詣用のお札作りが始まっています。厄除け寺として知られる美波町の薬王寺では、毎年、この時期から初詣客に授けるお札を本格的に作り始めます。5人の僧侶が交代で作業にあたっていて、寺の本尊・薬師如来を表す梵字と、願い事の成就を祈る文字をモミの木の板に一字一字、筆で丁寧に書き込み、奉書紙で包んでいきます。年内までに約5万枚を仕上げます。（今