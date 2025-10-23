「プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ」（２３日、都内ホテル）広島は外れ１位で仙台大・平川蓮外野手を指名し、交渉権を獲得した。日本ハムとの競合になったが、新井監督が引き当て安どの表情を浮かべた。「２回連続で外したらどうしようと思って。力が抜ける感じだった。ほっとした」と新井監督。公表通り創価大の立石を１位で指名するも３球団が競合。一番手でクジを引くも当たりクジを引くこ