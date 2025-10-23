テレビ朝日系特撮ドラマ「仮面ライダーガウ」で主役を演じた俳優知念英和（20）が23日、都内で、初となる書籍「ひでのよんな〜らいふ。」（ワン・パブリッシング）発売記念取材会に出席した。同書はアイドル誌「POTATO」で24年12月から連載したものを1冊にまとめ、知念の故郷・沖縄での撮り下ろしカットとともに、知念の近況やプライベートフォトを収録したもの。“よんな〜”は沖縄の方言で、“ゆっくり”“のんびり”を意味して