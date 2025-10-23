三宅裕司（74）と小倉久寛（70）が23日、都内の池袋・サンシャイン劇場で、出演する舞台「地球クライシスSOS〜奇跡を起こせ！ロウジンジャーズ〜」（23〜11月3日まで、同所）の公開舞台稽古と取材会に臨んだ。三宅、小倉らが中心となって結成した劇団スーパー・エキセントリック・シアター（通称SET）の第63回本公演。歌、ダンス、アクションを盛り込んだ「ミュージカル・アクション・コメディー」で笑いを届ける。米国の極秘指令