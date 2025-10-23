プロ野球ドラフト会議の速報です。美郷町出身、早稲田大学4年の伊藤樹投手が東北楽天イーグルスから2位指名を受けました。現在東京で行われているプロ野球ドラフト会議で、東北楽天イーグルスから2位指名を受けた早稲田のエース・伊藤樹投手は美郷町の出身です。小学2年生で本格的に野球を始め宮城の仙台育英に進学。中等部と高校でプレーしました。去年は3年生ながら六大学野球ベストナインに選出された