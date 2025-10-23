阿南市の蒲生田海岸で、2025年に確認されたアカウミガメの上陸は6回で、過去6番目に少なかったことが分かりました。阿南市によりますと、2025年5月から9月に、蒲生田海岸で確認されたウミガメの上陸は6回でした。このうち、産卵は1回で、その他の海岸では確認されませんでした。これは、阿南市が記録をとり始めた1954年以降、過去6番目に少ない記録でした。蒲生田海岸では、1971年までは毎年100回以上ウミガメの上陸が観測され、19