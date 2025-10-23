岡山市議会が策定を目指している、カスタマーハラスメントを防止するための条例の骨子案がまとまりました。 【写真を見る】岡山市議会の特別委員会でカスタマーハラスメントを防止するための条例の骨子案まとまる きょう（23日）開かれた岡山市議会の特別委員会でまとまったものです。骨子案はこれまで議論した通り、罰則規定は設けない内容で決まりました。一方で、案には、カスタマーハラスメントは刑法で規