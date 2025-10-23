ユナイテッド航空は、マイレージプラス提携クレジットカード会員向けの「アプリシエーションナイト」イベントを11月21日に開催する。アメリカのクラフトビール、アメリカをイメージしたライトビュッフェを提供するイベント。マイレージプラス2026年カレンダーもプレゼントする。会場はアンダーズ東京「Tokyoスタジオ」。開催時間は午後6時15分から8時15分までで、最終入場は7時45分。必要マイル数は3,900マイルで、定員は90名。「M