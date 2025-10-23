震災を機に遊び場を失った能登の子どもたちへ、吉川晃司さんと布袋寅泰さんによるロックユニット「COMPLEX」の寄附金などを活用し、石川県輪島市に11月1日、アーバンスポーツ施設がオープンします。ロックユニット「COMPLEX」などから寄付された、およそ13億円の寄付金を活用して進められる「復興支援事業」。県は広く助成先を募り、第一弾として応募があった253件の中から、6つの事業が採択されました。このうち、輪島市の商業施