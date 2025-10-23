命の尊さについて体感してもらおうと、岡山市北区の中学校で、生徒が赤ちゃんと触れ合う特別授業が行われました。 【写真を見る】中学生が赤ちゃんとふれあう特別授業「命の尊さを体感して思いやりの心を育んで」【岡山】 （生徒）「めっちゃかわいい。命や。感じるね」生徒たちが1歳未満の赤ちゃんと触れ合います。岡山市北区の御南中学校で3年生を対象に行われた特別授業です。いじめや自傷行為などが増加しがちな思春期の子ど