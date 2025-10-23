22日午後、石川県白山市の白山比竎神社（しらやまひめじんじゃ）でクマが目撃されたほか、23日朝も同じ地区でクマの足跡が見つかるなど、目撃や痕跡情報が相次いでいます。市や警察が住民に警戒を呼び掛けています。22日正午過ぎ、白山市三宮町にある白山比竎神社の境内の駐車場付近で、クマを目撃した参拝者が「クマが表参道に逃げていった」と、近くの土産物店の従業員に伝え、その後、白山市に連絡しました。市は23