日本で声価を高めたケイは、MLBでの再挑戦を決意したようだ(C)産経新聞社日本球界で掴んだ“成功”が、母国復帰への後押しとなったようだ。現地時間10月22日、米日刊紙『New York Post』のジョン・ヘイマン記者は、自身のXでDeNAのアンソニー・ケイが来季からMLBで新天地探しに踏み切ると見込みだと投稿した。【画像・高校生編】押さえておきたい「ドラフトの目玉」たちを厳選！注目選手の写真＆寸評を一挙紹介実績は十二分