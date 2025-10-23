フェイエノールトに所属している日本代表DF渡辺剛が怪我から復帰し、チームの全体トレーニングに合流したことが明らかになった。10月初旬に行われたインターナショナルマッチウィークで日本代表のメンバーに招集され、パラグアイ戦とブラジル戦の2試合に出場した渡辺剛。しかしながら、そのハードなスケジュールの中でふくらはぎを負傷してしまったため、先週末に行われたヘラクレス・アルメロ戦ではメンバー入りすることができな