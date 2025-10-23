来年のNHK大河の主人公豊臣秀長とその兄・秀吉はどんな関係だったのか。歴史の謎を探る会（編）『秀長と秀吉 豊臣兄弟の謎がわかる本』（KAWADE夢文庫）より紹介する――。（第4回）豊臣秀吉像（画像＝ブレイズマン／PD-Japan／Wikimedia Commons）■鶴松の誕生が変えた豊臣家の命運淀殿が男子を産むと、秀吉は「棄丸」と名付けた。棄て子はよく育つという迷信が由来である。のちに「鶴松」と改名しているが、改名の理由と時期はわ