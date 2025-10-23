「プロ野球ドラフト会議supportedbyリポビタンD」が23日、都内のホテルで行われ、昌平の桜井ユウヤ内野手（18）がロッテに4位で指名された。桜井は高校通算49本塁打を記録した右の長距離砲。夏の埼玉大会では2年連続で決勝で敗退し、甲子園出場経験はないが、今夏の埼玉大会決勝の叡明戦では、左中間に一時勝ち越しとなる特大アーチを放った。小学校6年時にソフトボール投げで81メートルを記録するなど高い身体能力が魅力