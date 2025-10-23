「プロ野球ドラフト会議supportedbyリポビタンD」が23日、都内のホテルで行われ、横浜の最速149キロ左腕、奥村頼人投手（18）がロッテに3位で指名された。今年のセンバツで優勝に導いた投打二刀流の才能の持ち主。9月のU18W杯では高校日本代表に選出された。打撃では夏の神奈川大会で準決勝と決勝で計3本塁打を放ったが、プロでは投手として大勢を目指している。◇奥村頼人（おくむら・らいと）2007年（平19）9月8日生