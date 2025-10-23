◇2025年プロ野球ドラフト会議(23日)ロッテのサブロー新監督がドラフト1巡目で競合の末、健大高崎高校(群馬)の石垣元気投手の交渉権を獲得。サブロー監督が喜びの気持ちを語りました。石垣投手は春の選抜甲子園で155キロを記録した剛腕。夏の甲子園にも出場し、U-18の日本代表にも選出されました。ドラフト会議では、ロッテのほかオリックスからも一位指名を受け、2球団競合。ロッテが交渉権をつかみました。交渉権の当たりをつか