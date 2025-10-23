プロ野球ドラフト会議が23日、都内のホテルで行われた。ヤクルトから1位指名を受けた法大の松下歩叶（あゆと）内野手（22）は都内の市ケ谷キャンパスで会見し、「指名されたときは正直、びっくりした。でもこの1年間、ドラフト1位でプロに行きたいと目標を持ってやってきたので、非常にうれしい気持ちです」と喜びを語った。1メートル81、85キロの大型三塁手。東京六大学リーグでは現役最多の通算12本塁打。今夏の日米大学野球