「THE SEASONS〜10CMのスダムスダム」 「雲が描いた月明り」(2016年)や「おつかれさま」(2025年)で知られる人気俳優パク・ボゴムがMCを務め、大きな反響が寄せられた韓国KBSの音楽番組「THE SEASONS」シリーズ。そんな国民的俳優の後任となる"第8代MC"に起用されたアーティスト、10CM(シプセンチ)をご存知だろうか？■パク・ボゴムから"韓ドラOSTの神"こと10CMへバトンが継承！毎回注目の「THE SEASONS」シリーズのMC交代劇