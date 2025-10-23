２３日午後３時１５分頃、東京都世田谷区松原の日本学園中学・高校で「工事中に不発弾が出てきた」と、学校関係者から１１０番があった。警視庁北沢署によると、校舎の解体工事をしていた作業員が重機で地面を掘り起こした際、長さ約８０センチ、直径約２５センチの不発弾のようなものが見つかった。同校は校舎内にいた生徒や職員を帰宅させる対応を取った。同庁から連絡を受けた自衛隊が今後、安全性の確認や撤去作業を行う。