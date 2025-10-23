2025年度のプロ野球ドラフト会議が23日に行われ、広島、日本ハム、阪神の3球団が競合し、阪神が創価大の立石正広の交渉権を獲得した。立石は「こんなにもたくさんの球団が自分を指名してくださったことにすごい感謝していますし率直に少し驚いてます」とびっくりした様子。阪神のイメージについては「とにかく強いですし、クライマックスを見ていても、とにかく負けないチームだなっていうイメージがありました」と印象を語