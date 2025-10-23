〈⻄友は約540品を値下げ、最大値下げ率は48%〉トライアルホールディングス傘下のトライアルカンパニーと西友は10月22日〜26日、トライアルグループ恒例のセール企画「感謝祭」を合同で開催している。また、それを機にプライベートブランド(PB)を相互展開する。今回、西友との経営統合後の初の「感謝祭」で、両社の調達のスケールメリットを活⽤することで、価格の引き下げを実現し、全店をあげて圧倒的な低価格を提供