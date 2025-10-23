女優の綾瀬はるかと俳優の松下洸平が２３日、大阪・リンクス梅田内の「ＵＮＩＱＬＯＵＭＥＤＡ」（２４日オープン）で行われた記者説明会に出席した。２人は、ＵＮＩＱＬＯＵＭＥＤＡで限定販売する「欧州特別コレクション」を身にまとってステージに登場。スフレヤーンフルジップカーディガンと３Ｄスフレヤーンスカートを見事に着こなした綾瀬は「チクチクしなくて肌触りが良くて、ファスナー付きなので、開けたり閉め