タレント井上咲楽（26）とお笑いコンビのバイきんぐが23日、都内で映画「プレデター：バッドランド」（11月7日公開）のサバイバルイベントに登壇した。高度な科学技術を駆使した宇宙最凶の戦士プレデターと、人類の死闘を描いてきた「プレデター」シリーズの最新作。初めてプレデターを主人公として描く。生存不可能といわれるバッドランドを舞台に、一族を追放された若きプレデターのデクと、上半身しかないアンドロイドのティア