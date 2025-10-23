韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「징그럽다（チンクロプタ）」の意味は？「징그럽다（チンクロプタ）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、不快感を覚えたときに使う言葉です。「징그럽다（チンクロプタ）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみ