プロ野球のドラフト会議で、石川県の星稜高校出身で現在、日本大学の谷端将伍選手が、阪神から2位で指名されました。石川県白山市出身で星稜中学、星稜高校出身の谷端将伍選手。高校2年の秋には、北信越県大会の優勝に貢献しました。しかし、3年の夏には、チームが集団コロナに感染し、石川大会準々決勝で出場を辞退。甲子園の出場はかないませんでした。しかし、日本大学に進学すると打撃力が評価され、ことしは日米大学選