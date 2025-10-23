テレビ朝日の安藤萌々アナウンサーが、フランスを訪れた様子を公開した。安藤アナは２３日までに自身のインスタグラムを更新。「フランスＮＩＣＥ小学校１年生から…２０年以上の付き合いがある親友と」と記し、フランス・ニースを訪れたことを明かした。続けて「沖まで泳いたり、太陽を浴びながらお昼寝をしたり。アクティブに光合成しました！」とつづり、ボディーラインがあらわになったホルターネックのトップスに、鮮