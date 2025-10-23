米国で一番売れているコンパクトSUVが刷新！トヨタの米国法人は2025年10月22日、SUV「RAV4」の新型モデル（2026年型）に関する情報を発表しました。6代目となる新型「RAV4」（GRスポーツ）RAV4は、約30年間にわたりコンパクトSUV市場を牽引。米国トヨタは「現在、アメリカで最も売れているコンパクトSUVである」と説明しており、1996年の米国デビュー以来、累計640万台以上が販売されています。【画像】超カッコいい！ これが