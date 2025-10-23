◆２０２５年プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２３日）巨人はドラフト１位に、鷺宮製作所の竹丸和幸投手を単独指名し、交渉権を獲得した。前日に阿部慎之助監督も加わったスカウト会議で決定後に公表した通りとなった。竹丸は１７９センチ、７３キロと細身ながら最速１５２キロの本格派左腕。さらにスライダー、カーブ、カット、チェンジアップと変化球も多彩だ。即戦力投手の補強のため、変