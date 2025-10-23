◆２０２５年プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２３日）中日が３位で四国アイランドリーグｐｌｕｓ・徳島の篠崎国忠投手を指名した。１９３センチの長身から、１４０キロ台中盤のフォークに最速１５７キロの直球もうなる右腕だ。まだまだ伸びしろもたっぷりな２０歳。これで徳島からは１３年連続のドラフト指名となった。