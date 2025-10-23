寄島アッケシランド浅口市寄島町 海岸沿いの限られた湿地に生える希少な植物・アッケシソウが、岡山県浅口市の自生地で赤く色づいています。 浅口市寄島町のアッケシソウの自生地です。アッケシソウはナデシコ目ヒユ科の1年草で、この時期に赤く色づきサンゴのような美しい姿になります。 アッケシソウは海岸沿いの塩分濃度の高い湿地に生え、北海道や瀬戸内海沿岸に分布しています。 非常に限られた環境にのみ