◆プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２３日）ソフトバンクは２３日、ドラフト１位で米・スタンフォード大・佐々木麟太郎内野手を指名し、ＤｅＮＡと競合した結果、城島健司ＣＢＯが抽選クジを引き当てた。高校通算１４０本のスラッガーは花巻東高を２４年３月に卒業後、同大に留学。来年４月には２１歳の誕生日を迎えてＭＬＢのドラフトの対象となり、今回のＮＰＢのドラフトでも指名対象となっ