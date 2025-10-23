ノルディックスキー複合で五輪３大会連続でメダルを獲得している渡部暁斗（北野建設）が２３日、長野市内のホテルで会見し、今季限りでの現役引退を正式に表明した。２３年４月に今季限りで第一線を退くことを報じられ、昨季の３月のシーズン終了後の帰国時にも改めて引退の意向を話していたが、この日の会見で正式に引退を伝えた。出場すれば６大会連続の五輪となる来年２月のミラノ・コルティナ五輪が集大成の場となる。渡