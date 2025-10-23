資料 プロ野球・ドラフト会議で岡山市出身の松川玲央選手が東京ヤクルトから2位で指名されました。 東京ヤクルトから2位で指名された城西大学の松川玲央選手は関西出身の内野手です。岡山市出身の松川選手は高校時代は主に1番ショートとして活躍しキャプテンも務めました。 城西大学に進学後は首都大学1部リーグで通算3度のベストナインを獲得するなどチームの中心として活躍してきました。