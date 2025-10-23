1類感染症の対応訓練香川県立中央病院高松市朝日町 エボラ出血熱など1類感染症に分類されているウイルス性出血熱の発生に備えて23日、香川県立中央病院で対応訓練が行われました。 エボラ出血熱の発生地域として監視対象の国から、別の国を経由して帰国した40代の男性が発熱したという想定です。 男性が受診した病院から香川県で唯一の第一種感染症指定医療機関、県立中央病院に搬送する訓練を行いました。