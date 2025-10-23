◇女子ゴルフツアーNOBUTAGROUPマスターズGCレディース第1日（2025年10月23日兵庫県マスターズGC＝6562ヤード、パー72）3年連続出場となるアマチュアの延田フェリーオノリン（15）は2バーディー、6ボギーの4オーバー76で88位と出遅れた。ホールアウト後は「今日は何もできなかったので悔しい。最後の2ホールでボギーを叩いたのは反省点です」と唇をかんだ。この日は元世界ランク1位の申ジエと同組でプレー。「どこ