俳優の松下洸平（38）が23日、自身のインスタグラムを更新。国民的女優との2ショットを投稿した。松下は「UNIQLO UMEDA店、明日オープンです綾瀬さんと一足先に店内見させていただきました！」と書き出し、女優・綾瀬はるかとの2ショットをアップした。2人はこの日、大阪・梅田に24日にオープンする「UNIQLOUMEDA」の先行内覧会に登場していた。人気俳優と女優の“共演”に、ファンからは「素敵です」「ほっこりなお2人