24年まで元タレント中居正広氏（53）がMCを担当していた、23日放送TBS系「プロ野球ドラフト会議2025」（午後4時40分）の新たなMCを俳優小泉孝太郎（46）が務め、ネット上で話題となっている。X上では「ドラフト会議2025」がトレンド入りし、ユーザーからは「まあ野球知識は中居の勝ちか」「小泉孝太郎コメントうめーな」「中居くんのポジションに小泉孝太郎が」「中居くんと同じ名前の阪神ドラ1の立石正広くんについて中居くんから