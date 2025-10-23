3日前、湯沢市の民家に侵入したクマは、80時間余り経った現在も留まり続けています。湯沢市は「民家の中には食料があるとみられ捕獲用のおりに入れたエサが効果を発揮していない可能性も否定できない」として“事態が長期化するおそれもある”という見方を示しています。今月20日、男性4人が立て続けにクマに襲われた湯沢市中心部。クマが侵入した民家からは時おり物音が聞こえていて、家の中でクマが動いているものとみられていま