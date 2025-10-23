2日間競技で開催されているマイナビ ネクストヒロインゴルフツアー第13戦「Sky Look up Ladies Cup」の初日が終了。6バーディ・2ボギーの「68」をマークした安藤百香（あんどう・ももか）が首位タイ発進を決めた。安藤は埼玉栄高校出身で、岩井姉妹とは同期。今年5月に南ミシシッピ大学を卒業、本ツアーに参戦している。そんな彼女は一体どんなスイングをしているのか？ツアー通算6勝を誇り、本ツアーのテレビ解説も務める天沼知恵