ヤマハが、新作のキャディバッグとヘッドカバー、キャップを発表。10月24日より全国で販売を開始する。【写真】ゆるキャラ感がクセになる！ ほかでは手に入らないヘッドカバーカラーバリエーションが5色と豊富なキャディバッグ『Y26CBM』は、扱いやすいミドルサイズと重量を両立させたモデル。好評だった『Y22CBM』の立体感や高級感のあるデザインはそのままにリニューアルを遂げた本作には、オンラインストア限定のクラシックゴー