＜ハンファ・ライフプラス・インターナショナルクラウン初日◇23日◇ニューコリアCC（韓国）◇6525ヤード・パー72＞1番でバーディを奪うと、西郷真央は力強くこぶしを握った。「プレースタイルが似ている」からと古江彩佳とペアを組み、世界選抜のブルック・ヘンダーソン（カナダ）＆シュ・ウェイリン（台湾）と対決。序盤は西郷がバーディを重ね、7番からは古江が連続バーディ。8番終了時点で3UPと、リードを大きく奪っていた。