＜NOBUTA GROUP マスターズGC レディース初日◇23日◇マスターズゴルフ倶楽部（兵庫県）◇6562ヤード・パー72＞終盤に「めちゃ腹立つ」と悔しがるボギーはあったが、渋野日向子の初日は笑顔で始まり、笑顔で終わった。4バーディ・3ボギーの「71」。大里桃子、河本結との自身11度目となる黄金世代ラウンドを「もちろん真剣勝負だけど、ずっとしゃべっていた。楽しかった」と振り返った。【大会フォト】原辰徳氏から“指導”を受け